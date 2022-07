LIVE. Wind zorgt voor stress in peloton voor eerste rit op Franse bodem: wie durft aan te vallen?

In vergelijking met de vlakke uitstapjes doorheen Denemarken is het vandaag toch al andere kost. Start en finish liggen aan de Noordzee, nauwelijks veertig kilometer van elkaar. Het peloton trekt dan ook meteen het heuvelachtige hinterland in. We stellen het niet zwaarder voor dan het is maar zes hellingen van vierde categorie wijst toch op enige selectiviteit. De top van de laatste helling ligt op zes kilometer van de finish in Calais. Welke spurter overleeft dit laatste bultje om zich dan te mengen in een vermoedelijke massaspurt? Volg het hier live.