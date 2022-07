IN BEELD. Peloton in Tour de France herdenkt slachtoffers schietpartij Kopenhagen met minuut applaus en Denen op eerste rij aan start

Voor de start van de vierde Touretappe in Duinkerke was er dinsdag een minuut applaus van het peloton voor de slachtoffers van de schietpartij van afgelopen weekend in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Alle Deense renners mochten daarvoor op de eerste startrij plaatsnemen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een man opende zondag in een winkelcentrum in Kopenhagen het vuur. Daarbij doodde hij twee tieners en een 47-jarige man. Zo’n 27 mensen raakten gewond, onder wie 4 zwaargewond. Hun toestand is nog steeds ernstig. De verdachte, een 22-jarige Deen, wordt tijdens zijn voorlopige hechtenis minstens 24 dagen opgenomen in een gesloten psychiatrische afdeling, besliste een rechter maandag.

Amper twee dagen eerder was de Ronde van Frankrijk onder massale belangstelling van start gegaan in de Deense hoofdstad. De Tourkaravaan bleef drie dagen in Denemarken, maandag was er de verplaatsing richting Frankrijk.