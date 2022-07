Premier: “Sri Lanka is failliet en niet klaar om de crisis te boven te komen”

Sri Lanka is failliet en niet klaar om de crisis te boven te komen. Dat heeft premier Ranil Wickremesinghe dinsdag toegegeven aan het parlement. Hij voorspelt een diepe recessie met ernstige tekorten, ook volgend jaar nog. “We zullen ook in 2023 moeilijkheden ondervinden”, zei hij. “Dat is de waarheid. Dat is de realiteit.”