AAN DE START. Jarige Philippe Gilbert: “Speciale dag, maar ook weer stressvol door zijwind”, ook Mathieu van der Poel verwacht nervositeit

LIVE. Volg de vierde rit in de Tour hier op de voet!

Philippe Gilbert: “Hopelijk verjaardag én overwinning vieren”

“Het is mijn verjaardag, dus het is vrij speciaal”, vertelt Philippe Gilbert. “Ik denk dat het weer een stressvolle dag wordt met de wind. In Denemarken hadden we geluk met de windrichting, er was vooral tegenwind of rugwind. Nu staat er in het begin meer zijwind, dus dat gaat wel voor veel stress zorgen.”

Hoe voelt Gilbert zich nu, nu hij op tram vier zit? “Ik ben blij, het is een goeie dag. Het hoofd voelt nog altijd honderd procent, fysiek is het iets minder. Maar dat is ook normaal op die leeftijd. Ik heb een carrière van twintig jaar op het hoogste niveau achter de rug, dat voel je wel. Of ik ga vieren? Ja, maar rustig hé. Hopelijk met een overwinning van Caleb (Ewan, red.) want hij maakt kans op de zege denk ik. Laten we hopen dat we een verjaardag én een overwinning kunnen vieren.”

Gilbert won dit jaar na lange tijd nog eens een koers met de Vierdaagse van Duinkerke, de startplaats van de Tourrit straks. “Ja, het is wel speciaal en een beetje symbolisch ook. Toen we hier plaatselijke ronden reden in de Vierdaagse van Duinkerke zag ik telkens de publiciteit voor de Tourrit van 5 juli.”

Mathieu van der Poel: “Zal nerveus worden”

“We hebben er een paar rustige dagen opzitten in Denemarken”, zegt Van der Poel. “Het parcours en de wind leenden er niet toe om iets uit te proberen, maar vandaag zal het nerveus worden denk ik. Er liggen wel wat kansen voor ons als team.”

Hoe kijkt Van der Poel vooruit naar de rit van woensdag met 19 kilometer kasseien? “Het is maar een hele kleine versie van Parijs-Roubaix. De aanloop naar de kasseistroken zal zoals altijd weer nerveuzer verlopen dan op de kasseistroken zelf. Als je van pech gespaard blijft kan je al ver komen, denk ik.”

Bij Alpecin-Deceuninck hebben ze in de rit van woensdag misschien wel het voordeel dat ze geen klassementsman in de rangen hebben. “Ja, maar alle klassementsmannen zullen ook vooraan willen zitten dus dat maakt het heel nerveus en hectisch”, aldus Van der Poel. “Wij gaan voor de ritwinst, maar zijn hebben veel meer te verliezen dan dat. Dan is het logisch dat het een nerveuze etappe wordt. De gele trui pakken morgen? Er is een kans, ja. Alle renners die binnen de minuut staan kunnen hem pakken. Voor mij is de ritwinst ook al goed, maar het wordt sowieso niet makkelijk.”

© BELGA

Jasper Philipsen: “Derde keer, goede keer”

Jasper Philipsen wil vandaag scoren voor Alpecin - Deceuninck. “Het zal een sprint worden vandaag denk ik. Het zal gecontroleerd zijn en een hectische finale die zal leiden tot een massasprint.”

Na een vijfde en derde plaats in de vorige ritten moet het vandaag prijs zijn. “De derde keer is de goede keer zeggen ze toch. Ik heb de snelheid in de benen maar alles moet op zijn plaats vallen. Positionering is echt lastig, iedereen wil op de eerste rij zitten. We hebben zeker een sterke ploeg om in een goede positie aan de sprint te beginnen.”

