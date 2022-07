26 toeristen lopen chloorvergiftiging op in Mallorca, tien naar ziekenhuis gebracht

In Port d’Alcúdia, in het noorden van Mallorca, hebben 26 personen een chloorvergiftiging opgelopen door problemen met het zwembad van het hotel waar ze verbleven. Tien van hen, onder wie drie kinderen, zijn voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt de krant Diario de Mallorca.

De hoteldirectie vermoedt dat een probleem met de chloortoevoer voor het zwembad aan de basis ligt van het incident. Het zwembad werd maandag tijdelijk gesloten, maar ging na ongeveer twee uur opnieuw open toen het chloorgehalte hersteld was.

Volgens de woordvoerder van het Son Espases-ziekenhuis in de eilandhoofdstad Palma, is de toestand van de personen in het ziekenhuis ondertussen stabiel. De slachtoffers kregen last van jeuk, braken, ademhalingsproblemen en een branderig gevoel in hun ogen.