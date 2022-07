Zes doden en twintigtal gewonden bij zwaar busongeval in Turkije

In het westen van Turkije zijn bij een zwaar verkeersongeval met een reisbus zes mensen om het leven gekomen, onder wie een kind. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu dinsdag. Er raakten ook 25 andere personen gewond.

Het ongeval deed zich voor in de provincie Kirklareli, nabij de Bulgaars-Turkse grens. De bus was op weg naar de stad Bodrum toen het voertuig van de weg afweek en kantelde. Meer informatie over het ongeval werd voorlopig niet bekendgemaakt.