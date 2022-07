Bart Swings “wil gouden medailles aan palmares toevoegen” op Wereldspelen in VS

Bart Swings is het speerpunt van de Belgische delegatie op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham, die op 7 juli van start gaan. “Ik wil gouden medailles aan mijn palmares toevoegen”, zei hij op een persmoment voor afreis.

De Wereldspelen zijn bedoeld om niet-olympische sporten ook hun gloriemoment te gunnen, maar Swings wordt de allereerste olympische kampioen die er in actie komt. De schaatser keert met plezier terug naar zijn oude liefde, het skeeleren. “Ik ben op mijn acht jaar met skeeleren begonnen, ben opgegroeid in die sport en wil tonen dat ik er nog altijd goed in ben”, zegt hij. “Skeeleren is mijn passie en ik zal er altijd van blijven houden. Ik ben supertrots op mijn olympisch goud in het schaatsen, maar mijn hart zal altijd bij het skeeleren liggen.”

Na zijn olympisch goud had Swings weinig moeite om zich weer op te laden om te gaan trainen. “Vanaf april heb ik de trainingen op straat hernomen”, klinkt het. “Nieuwe doelen stellen, zoals deze Wereldspelen, helpt om motivatie te vinden.” Op de Wereldspelen in Cali in 2013 won de Herentenaar twee keer goud, één keer zilver en één keer brons. In Wroclaw in 2017 veroverde hij twee keer goud en één keer zilver. “In Birmingham hoop ik gouden medailles aan mijn palmares toe te voegen”, luidt het. “Hoeveel het er worden, maakt niet zo veel uit. De vorm is alvast goed. In april liep ik een liesblessure op, maar ik kon blijven trainen en heb niet veel conditie verloren.”

Swings is overigens nog niet van plan om zijn carrière snel voor bekeken te houden. “Ik wil nog minstens twee jaar door, en daarna zien we wel of ik nog doortrek tot aan de Spelen in Milaan in 2026. Dat zal ervan afhangen of ik me fysiek en mentaal nog goed voel, maar als ik in mijn huidige vorm blijf, zal ik doorgaan tot Milaan”, besloot hij.

Spahl trekt met ambitie naar VS: “Swings is model voor heel Team Belgium in Birmingham”

Team Belgium trekt met 75 atleten verspreid over 19 sporten naar de elfde editie van de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham (7 tot 17 juli), die met een jaar uitgesteld werden als gevolg van de coronapandemie. Olav Spahl, de topsportdirecteur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), gaat het event met vertrouwen tegemoet. De ruime Belgische delegatie toont volgens Spahl “dat ook de niet-olympische sporten in de Belgische sportcultuur zitten en in die van het BOIC”.

Het boegbeeld van de Belgische delegatie is Bart Swings. De schaatser pakte in Peking goud op de Winterspelen en keert voor deze Wereldspelen terug naar zijn oude liefde: het skeeleren. Hij is de eerste olympische kampioen die naar de Wereldspelen komt. “Voor het team is dit uitzonderlijk”, zei Spahl in aanloop naar het vertrek naar de Verenigde Staten. “Hij geeft de boodschap: ‘Ik heb mijn oorsprong in een niet-olympische sport en ik ben er nog steeds mee verbonden’. Voor de Belgische sport en het skeeleren is dat buitengewoon. Hij is een voorbeeld van professionalisme in de manier waarop hij betrokken is bij sport op hoog niveau. Hij is een rolmodel voor het hele Team Belgium op de Wereldspelen.”

De Belgische atleten, 30 mannen en 45 vrouwen, nemen in negentien sporten deel. Driebander Eddy Merckx en Swings zijn lang niet de enige medaillekandidaten in het gezelschap. Zo veroverden de acrobatische turners in maart liefst tien medailles op het WK en moeten de korfballers traditioneel alleen Nederland voor laten gaan. Maxime Blieck is wereldtop in het breaking, Florian Bayili is dat in het ju-jitsu. Met Vincent Bierinckx, Lotte Claes, Arnaud Dely, Maurine Ricour, Laura Swannet en Angelo Vandecasteele heeft België een sterk team in de duatlon. Oriëntatieloper Yannick Michiels, boogschutster Sarah Prieels, squashter Nele Gilis en muurklimster Chloé Caulier reizen eveneens met ambitie af.

Op de vorige Wereldspelen veroverden de Belgen in 2017 in Wroclaw een recordaantal van 24 medailles: 7 gouden, 9 zilveren en 8 bronzen. Daarmee eindigde ons land op de zesde plaats op de medaillespiegel. De elfde editie had al vorig jaar moeten plaatsvinden, maar werd wegens de pandemie uitgesteld.

Acrobatische turnploeg hoopt te profiteren van afwezigheid Rusland

De Belgische acrobatische turners en turnsters hopen op de Wereldspelen te profiteren van de afwezigheid van grootmacht Rusland. Op een persmoment voor afreis blikte coach Sergiy Tretyakov vooruit. “We hebben meer kans, maar ook meer druk”, klonk het.

De Russen zijn geschorst als gevolg van de inval in Oekraïne. Op het WK in Bakoe in maart wonnen de Belgische turners nog zeven keer goud. “Onze ploeg is nu ervaren”, zegt Tretyakov, een van de drie Belgische coaches. “Maar we hebben blessures gekend de voorbije weken en ik weet niet of die volledig geheeld zullen zijn. We doen er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan. We hebben meer kans zonder de Russen, maar ook meer druk.”

De Belgische ploeg bestaat uit Bo Hollebosch, Lise De Meyst en Kim Bergmans bij de vrouwen. Wannes Vlaeminck, Simon De Wever, Jonas Raus en Viktor Vermeire vormen de equipe bij de mannen en Helena Heijens en Bram Röttger komen in actie in de gemengde competitie.

Tretyakov, van Oekraïense origine, is zelf getroffen door de Russische inval. “Ik ben al meerdere kennissen verloren en Rusland is het land aan het vernietigen”, zegt hij. “Bij het vorige WK was ik erg gestresseerd omdat de oorlog net begonnen was, maar ik kreeg veel steun vanuit de ploeg.”

Muurklimster Chloé Caulier mikt hoog: “Waarom niet voor podium gaan?”

Een jaar na het olympisch debuut van het muurklimmen staat de sport nog altijd op het programma van de Wereldspelen. Chloé Caulier mikt hoog. “Waarom niet voor het podium gaan?”, zei ze op een persmoment voor afreis.

In Tokio werd een combinatie van lead-, boulder- en speedklimmen afgewerkt. “Maar niet iedereen was daar fan van”, weet Caulier. “Voor de Spelen in Parijs in 2024 is het programma aangepast en wordt het opgesplitst in twee disciplines: speed enerzijds en een combinatie van boulder en lead anderzijds. We zullen tot in Los Angeles in 2028 moeten wachten voor ze de drie disciplines apart programmeren.”

Caulier miste Tokio op een haar na en hoopt er in Parijs bij te zijn. “Maar evident wordt dat niet”, zegt de 25-jarige Brusselse. “Voor het boulderen heb je kracht nodig, maar voor de lead net uithouding.” Caulier is vooral specialiste boulderen en het is in die discipline dat ze naar de Wereldspelen trekt. “Iedereen uit de top 20 kan daar winnen”, meent ze. “Ik hoop zo hoog mogelijk uit te komen, en waarom niet op het podium mikken? Fysiek zijn we allemaal even sterk, dus het mentale zal de doorslag geven. Alle toppers zijn present in Birmingham. Het niveau is vergelijkbaar met een WK, en op het laatste WK in Moskou was ik achtste.”

Maximilien Pellichero neemt deel in drone racing: “Alsof je zelf aan boord zit”

Een van de nieuwe disciplines op de Wereldspelen is het drone racing. Maximilien Pellichero vertegenwoordigt de Belgische eer en blikte voor de afreis tijdens een persmoment vooruit. “We vliegen met de drone aan 200 kilometer per uur en het is alsof je zelf aan boord zit”, klonk het.

Pellichero heeft zijn deelname in Birmingham te danken aan zijn dertiende plaats op de wereldranking. “De wedstrijddrones, die we zelf bouwen, gaan supersnel en trekken op van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan een seconde”, legt hij uit. “Dat is sneller dan een auto in de Formule 1. Je moet dus over heel sterke reflexen beschikken. De wedstrijd bestaat uit een parcours dat je zo snel mogelijk moet afleggen, en daarbij moet je gates passeren die een tijdstraf opleveren als je ze mist. Elke manche telt vier deelnemers en het zijn telkens de eerste twee die doorstoten.”

De piloten dragen ieder een 3D-bril, waardoor het lijkt dat ze aan boord zitten van hun drone.