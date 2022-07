Cultuurcentrum Hasselt viert vijftigste verjaardag met overvolle feestkalender

Belpop Bonanza is een theatershow over de leukste momenten en merkwaardigheden uit de Belgische popgeschiedenis. — © Francis Vanhee

Het cultuurcentrum van Hasselt bestaat in de herfst vijftig jaar. Dat wordt gevierd met Festififty, een reeks van vijftig evenementen die op meerdere locaties plaatsvinden. Van het muzikale godenjaar 1972 tot Belpop Bonanza: wij doken in het programma.

MUZIEK

Festififty Band

Een van de meest in het oog springende evenementen is het concert van de Festififty Band. Een gelegenheidsband met zeven Vlaamse topmuzikanten (Mario Goossens, Gianni Marzo, Piet De Pessemier, Lesley Trouquet, Jan Bas, Hanne Smets en Stijn Meuris) brengt een selectie van hun favoriete nummers uit 1972. Ze krijgen de steun van extra toetsen, blazers en backing vocals. Op de achtergrond worden videofragmenten uit dat jaar getoond, inclusief een blik op de bouwwerken van het cultuurcentrum. “Het was een muzikaal godenjaar, met albums als Harvest van Neil Young, Transformer van Lou Reed en Ziggy Stardust van David Bowie. Wij gaan die sfeer weer oproepen”, belooft Stijn Meuris.

23 en 24 september (20 uur), concertzaal – tickets: 30 euro

Belpop Bonanza Hasselt

Belpop Bonanza is een theatershow over de leukste momenten en merkwaardigheden uit de Belgische popgeschiedenis. — © KREW

Wie Jan Delvaux zegt, zegt Belpop. Volgens Bart Peeters weet hij meer over de Belgische popgeschiedenis dan Wikipedia. Samen met Jimmy Dewit aka dj Bobby Ewing (de muzikale spil van Discobar Galaxie) maakte hij Belpop Bonanza, een theatershow over de leukste momenten en merkwaardigheden uit de Belgische popgeschiedenis. In 2019 lanceerden ze de City Specials, een programma waarin ze muziekverhalen uit een bepaalde stad vertellen. In Belpop Bonanza Hasselt laten ze o.a. Dana Winner, Jacques Brel, Miel Cools, Pukkelpop, Axelle Red en Muziekodroom aan bod komen. Ze bedachten er ook een quiz rond.

22 december theatershow (20 uur), concertzaal – tickets: 22 euro

11 november quiz (19 uur), parketzaal – tickets: 20 euro per groep van 4

KLASSIEK

Carmina Burana

Er treden drie solisten op: tenor Serge Kakudji, sopraan Katrien Baerts (foto) en bariton Werner Van Mechelen. — © Claudia Hansen

Zeven koren – samen zo’n tweehonderd zangers – brengen Carmina Burana van Carl Orff: Kathedraalkoor, Manteliusensemble en jeugdkoor Stedelijk Conservatorium (Hasselt), Incantatio en Pro Cantione (Genk), Amabile (Pelt) en jeugdkoor Clari Cantus (Leuven). Ze worden begeleid door het symfonische orkest Nome d’Arte (60 musici). Er treden ook drie solisten op: tenor Serge Kakudji, sopraan Katrien Baerts en bariton Werner Van Mechelen.

3 december (20 uur) en 4 december (15 uur), concertzaal – tickets: 32 euro

THEATER

PerronGeluk

Conducteur van dienst Joke Emmers leidt alles in goede banen. — © Maité Thijssen

In samenwerking met het Tongerse cultuurfestival MoMeNT en Stichting Laudatio brengt CCHA PerronGeluk, een auditieve theaterbeleving op de trein tussen Tongeren en Hasselt. ‘Conducteur’ Joke Emmers leidt alles in goede banen. Rode draad is de schoonheid van het ongeplande geluk.

22 t/m 25 augustus, vertrek vanuit station Tongeren (9.45, 12.45, 15.45 en 18.45 uur) en Hasselt (11.15, 14.15, 17.15 en 20.15 uur)

DANS

Vlaemsch

Danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui gaat in dialoog met de Vlaamse wortels van zijn moeder. — © Rahi Rezvani

In de dansvoorstelling Vlaemsch (chez moi) gaat danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in dialoog met de Vlaamse wortels van zijn moeder. Er staan vijftien internationale dansers op het podium, de muziek wordt live gebracht. Cherkaoui nodigt ook drie Vlaamse kunstenaars uit: videast Hans Op de Beeck, muzikant Floris De Rycker en ontwerper Jan-Jan Van Essche.

2 en 3 november (20 uur, inleiding 19.15 uur), theaterzaal – tickets: 38 euro

EXPO

Fotografe Malou Swinnen (1944-2020) liet een archief van 26 fotoboeken en 850 ingekaderde foto’s na. Kunstgalerie De Mijlpaal (Heusden-Zolder) en CCHA sloegen de handen in elkaar om samen met haar zonen Jesse en Robin een hommage- en overzichtsexpo te brengen.

9 september t/m 13 november in ccha (di-zo 13-17 uur) en in De Mijlpaal (vr, za en zo 14-18 uur) – gratis

OPROEP. Een bijzondere band met cultuurcentrum Hasselt? Vertel ons jouw verhaal