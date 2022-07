GEMEENTERAAD. N-VA wil Vlaamse strijdvlag aan Dilsen-Stokkem schenken: “Wij kunnen deze vlag niet aanvaarden”

DILSEN-STOKKEM

Vlag: De raadsleden van N-VA Dilsen-Stokkem trokken maandagavond met een Vlaamse strijdvlag naar de gemeenteraad in Dilsen-Stokkem. De vlag werd, voorafgaand aan de raad, aan hun tafel opgehangen. “We doen dat omdat in de aanloop van de Vlaamse feestdag 11 juli nog altijd geen Vlaamse leeuw aan het oorlogsmonument hangt in deelgemeente Dilsen”, zegt Theo Colla van N-VA. De andere raadsleden keken van het gebaar een beetje vreemd op.

“Dit is geen Vlaamse leeuw, maar een Vlaamse strijdvlag die de partij Vlaams Belang wel eens gebruikt”, zei burgemeester Sofie Vandeweerd (open Vld). “Er is een duidelijk verschil tussen een wimpel van de Vlaamse leeuw/Vlaamse Gemeenschap en deze strijdvlag. De vlag van de Vlaamse Gemeenschap heeft rode klauwen en een rode tong. De vlag die de leden van N-VA aan hun tafel had hangen, was niet die van de Vlaamse Gemeenschap en was enkel zwart-geel.”

“Wij willen als N-VA deze vlag aan de stad schenken om aan de vlaggenmast van het oorlogsmonument in Dilsen te hangen”, aldus nog Theo Colla. Daar had het stadsbestuur geen oren naar. “Wij kunnen deze vlag niet aanvaarden. Wij gaan ook geen Vlaamse strijdvlag ophangen op 11 juli aan het oorlogsmonument in de deelgemeente Dilsen”, zei burgemeester Vandeweerd. “Bovendien hebben we genoeg vlaggen en dat zijn de correcte vlaggen, officieel aangenomen door de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, gebaseerd op een van de oude wapens van het graafschap Vlaanderen. Aan het stadhuis hangen trouwens het hele jaar meerdere vlaggen, ook deze van de Vlaamse Gemeenschap. Aan de oorlogsmonumenten of op de zeven begraafplaatsen in de diverse deelgemeenten van onze stad halen we de vlaggen soms tijdelijk weg om ze te vrijwaren van slijtage. Vlaggen die een heel jaar door wapperen, zijn op d’n duur zelfs stuk.”

Het stadsbestuur weigerde de Vlaamse strijdvlag van de N-VA. Daarop nam Theo Colla zijn wimpel weer mee naar huis. “Voor ons was de vlag die we als geschenk wilden geven aan de stad gewoon een Vlaamse leeuw”, aldus raadslid Colla.

Vrijwilligers: Vrijwilligers in de stedelijke diensten welzijn, vrije tijd, cultuur, bibliotheek en kinderopvang genieten van een kleine onkostenvergoeding. Deze vergoeding werd in het verleden vastgelegd door de gemeenteraad. In de toekomst mag het schepencollege over deze vergoeding bepalen. “We doen dat voor een snelle afhandeling ten gunste van de vrijwilliger,” aldus burgemeester Vandeweerd. “Als jullie zulke agendapunten ook naar de bevoegdheden van het schepencollege verplaatsen staat straks nog minder op de agenda”, aldus raadslid Colla.

Kerkfabriek Stokkem: Bij het agendapunt van de jaarrekening 2021 van de vijf kerkfabrieken hekelde raadslid Colla dat de jaarrekening van de kerkfabriek van Stokkem niet klopte. “Ik ben er jarenlang lid van geweest en weet hoe het moet”, aldus Theo Colla. “De jaarrekening van St.-Elisabeth Stokkem is gemaakt op een verkeerd sjabloon. Misschien is dit een vergissing, maar nu lijkt deze jaarrekening op een budget. Ik vrees dat de kerkfabriek van Stokkem haar jaarrekening 2021 opnieuw moet invullen.” De meerderheid besliste de jaarrekeningen in zijn geheel goed te keuren en over te maken aan de provincie.