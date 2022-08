Cocktail Maison! Deze zomer schenkt Billie een reeks cocktails met in de hoofdrol lokaal geteeld fruit en groenten − behalve de citrusvruchten. Ook de dranken waarmee we werken zijn van hier. Vandaag: Het bos in! Deze cocktail doet zijn naam alle eer aan door de bijna aardse smaak, met heel licht zoete toets.