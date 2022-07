Belgische trainer Sven Vandenbroeck maakt kans op prijs voor Coach van het Jaar in Marokko

Sven Vandenbroeck is een van de drie genomineerden voor de trofee voor de Coach van het Jaar in Marokko, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

De 42-jarige Vandenbroeck is de voormalige assistent van Hugo Broos bij Kameroen. Sinds begin dit jaar is hij aan de slag bij FAR Rabat. Met de nummer drie uit de Marokkaanse competitie won hij onlangs de beker.