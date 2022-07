Officieel: OH Leuven heeft linksback van Schalke 04 beet

OH Leuven heeft zich versterkt met Hamza Mendyl. De 24-jarige linksback komt over van Schalke 04 en tekent een contract voor drie seizoenen.

Mendyl werd in 2018 weggeplukt door Schalke bij Lille. Hij kwam 21 keer in actie voor de Königsblauen, alvorens uitgeleend te worden aan Dijon en Gaziantepspor. Afgelopen seizoen speelde hij 22 wedstrijden voor de Turkse eersteklasser. Er staan ook twintig caps bij de Marokkaanse nationale ploeg op zijn teller.

“Hamza Mendyl is een groot talent met ervaring in grote competities en op internationaal niveau en als international voor zijn land. Hij is een snelle en wendbare linksachter die sterk is in de opbouw”, aldus een opgetogen OHL-coach Marc Brys.