Cocktail Maison! Deze zomer schenkt Billie een reeks cocktails met in de hoofdrol lokaal geteeld fruit en groenten − behalve de citrusvruchten. Ook de dranken waarmee we werken zijn van hier. Vandaag: de groene golf. Tropical uit de tuin (of van bij de groentewinkel), zo de blender in en je hebt een boozy smoothie voor instant vakantiegevoel.