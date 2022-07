Derde in twee jaar tijd: opnieuw rusthuis van Armonea onder verhoogd toezicht geplaatst

De groep Armonea ziet opnieuw een woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht geplaatst worden door het agentschap Zorg en Gezondheid. Woonzorgcentrum Regatta op Antwerpen-Linkeroever is het derde Armonea-rusthuis dat onder strenger toezicht komt te staan op twee jaar tijd.

“Sinds midden juni staat Regatta onder verhoogd toezicht omdat er een tekort is aan personeel”, laat het agentschap Zorg en Gezondheid weten. “Er zijn zo’n vijf extra verpleegkundigen nodig. Daarnaast waren er tekortkomingen met betrekking tot de registratie van medicatie. Dat houdt toch een risico in voor de continuïteit van de zorg voor de bewoners.” Het agentschap spreekt van een “stevige waarschuwing dat het beter moet”. Het rusthuis zal nu nog meer opvolgcontroles krijgen.

Volgens de COO bij Armonea, Wendy Peeters, waren er vorig jaar inderdaad problemen, maar die zouden met het huidige managementteam al grotendeels zijn weggewerkt. “Het tekort aan verpleegkundigen is een nationaal probleem”, geeft Peeters aan. “Wij lossen dat op via interim en nemen ook Indiase verpleegkundigen aan. We doen alles om personeel aan te werven. Op kwalitatief vlak, zijn er geen problemen hier.”

Begin vorig jaar werd ook al een ander rusthuis van Armonea onder verhoogd toezicht geplaatst: het wzc Moretusburg. Daar was sprake van te kleine kamers en het ontbreken van een remediëringsplan. Moretusburg werd onlangs wel weer van de lijst van verhoogd toezicht gehaald.

Ook wzc De Lelie te Rotselaar van Armonea staat op de lijst voor het door elkaar halen van revalidatiekamers en permanente kamers.