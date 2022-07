Hartig aperitief: een bloody mary met pittige Belgische toets

Cocktail Maison! Deze zomer schenkt Billie een reeks cocktails met in de hoofdrol lokaal geteeld fruit en groenten − behalve de citrusvruchten. Ook de dranken waarmee we werken zijn van hier. Vandaag: Bloody Marie! Move over Mary want hier is Marie. We hebben de klassieker aangevuld met een beetje mosterd van bij ons voor een extra laagje mysterie.