Grootschalige politieactie tegen mensensmokkel in vijf Europese landen, waaronder België

In vijf Europese landen – waaronder België – is dinsdagochtend een grootschalige politieactie gehouden tegen een netwerk van mensensmokkelaars. Naast ons land waren ook Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië betrokken. Er vonden verschillende huiszoekingen en arrestaties plaats, melden Duitse media.

De actie was gericht tegen mensensmokkelaars die illegale overtochten over het Kanaal organiseerden voor migranten die naar Groot-Brittannië wilden, schrijft het Duitse blad Der Spiegel. Volgens de politie van het Duitse Osnabrück, in de deelstaat Nedersaksen, werden de huiszoekingen vooral uitgevoerd in de regio rond Osnabrück zelf, maar ook in de omgeving van Bremen en Stuttgart. De West-Duitse stad wordt beschouwd als een belangrijke uitvalsbasis voor smokkelnetwerken naar Groot-Brittannië.

Naast Duitsland waren er ook in België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië politieoperaties aan de gang, aldus de Duitse politie, die eraan toevoegde dat honderden agenten werden ingezet. De operatie in de vijf Europese landen werd gecoördineerd door de Europese politiedienst Europol en Eurojust, het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken.