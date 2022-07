Euro zakt naar laagste peil sinds 2002

De Europese eenheidsmunt daalde tot 0,9 procent naar 1,0331 dollar, het laagste niveau sinds december 2002. De munt verloor dit jaar al meer dan 8 procent in waarde tegenover de dollar, nu de inflatie steeds meer weegt op gezinnen en bedrijven. Bovendien zijn er ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In die context kan de Europese Centrale Bank de rente niet even snel verhogen als de Federale Reserve, de Amerikaanse centrale bank.