Uitstrijkjes sloten het uit, toen kwam het harde verdict: “Kanker is al uitgezaaid”

Het kwam als een shock, toen Stephanie Van Houtven (39) in 2020 de diagnose van baarmoederhalskanker kreeg. Nooit had ze een afspraak bij de gynaecoloog gemist. Meer nog, toen ze even daarvoor klachten had gekregen, kreeg ze meerdere uitstrijkjes. Maar daarbij werden nooit afwijkende cellen gevonden. “Net als ik zijn er vrouwen die denken dat ze veilig zijn, terwijl ze eigenlijk al kanker hebben.”