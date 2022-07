Dit stevige drankje op basis van een Belgische whisky serveer je met een schijfje pruim

Cocktail Maison! Deze zomer schenkt Billie een reeks cocktails met in de hoofdrol lokaal geteeld fruit en groenten − behalve de citrusvruchten. Ook de dranken waarmee we werken zijn van hier. Vandaag: de tram 50! Voor wie geen fan is van mierzoete cocktails hebben we deze bedacht. Vergis je niet: het is er eentje met ballen.