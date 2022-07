Whispering Sons en Sylvie Kreusch cureren muziek én kunst op vernieuwd Play Festival

Op 7 en 8 oktober vindt er in Muziekodroom Hasselt weer een Play Festival plaats. Play focust op jong muzikaal talent. In het verleden kon je zo al in een vroeg stadium acts als Lous and the Yakuza en Charlotte Adigéry ontdekken, artiesten die dit jaar op Rock Werchter speelden. Deze 15de editie kiest een nieuwe weg. Naast muziek is er nu ook aandacht voor podcasting en exposities. Én er zijn twee curatoren aangesteld: Sylvie Kreusch (op vrijdag) en Whispering Sons (op zaterdag). Beide acts sluiten die dagen zelf muzikaal af. Op 29 juli volgt de rest van de affiche. www.playfestival.be