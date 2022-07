Adele denkt aan gezinsuitbreiding: “Ik zou zeker nog een paar kinderen willen”

De Britse popzangeres Adele (34) heeft in een interview verklapt dat ze nog kinderen zou willen. De Easy on me-ster is momenteel samen met sportmagnaat Rich Paul en deelt al een zoon, Angelo, van bijna tien met haar ex-man Simon Kolecki.

Het kriebelt bij Adele om nog een keer moeder te worden. Dat werd duidelijk tijdens een interview in het BBC-radioprogramma Desert island discs, waarin ze over mogelijke gezinsuitbreiding praatte. “Ik zou zeker nog een paar kinderen willen. Het zou fantastisch zijn mocht dat kunnen. Als dat niet lukt, dan heb ik ook Angelo. Ik wil gewoon gelukkig zijn”, klonk het. Ze voegde er nog aan toe dat het moederschap haar op elke mogelijke manier heeft veranderd. “Goed, slecht, raar: ik hou van het mama zijn”, zei ze.

Adele gaf tijdens het gesprekje nog meer inkijk in de relatie met haar zoon. De bijna tienjarige Angelo is volgens haar “verliefd geworden op muziek.” De twee zitten vaak samen naar muziek te luisteren. “Als we erover praten, proberen we de betekenis van de muziek te begrijpen. Het is hemels”, aldus de ster, die benadrukt dat ze nog heel goede vrienden is met haar ex-man.