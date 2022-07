Michaël Roskam scoort met topserie ‘Black Bird’: staaltje van perfecte casting

Nadat zijn filmproject Blackwater in het water viel, ging Michaël Roskam opnieuw in zee met zijn The Drop-scenarist Dennis Lehane (eveneens bekend van zijn succesromans Mystic River en Shutter Island) voor de zeer degelijke misdaadserie Black Bird. Lehane, een van de beste vertellers in de VS, adapteerde voor die zesdelige reeks de meeslepende autobiografie In With The Devil van James Keene. Deze laatste werd opgepakt wegens wapenhandel en kreeg tien jaar cel. Om toch te ontsnappen aan die straf sloot hij een deal met de procureur. Keene zou vrijlating kunnen bekomen als hij in contact zou treden met seriemoordenaar Larry Hall. Deze psychopaat werd veroordeeld voor de moord op een meisje. Toch zou hij nog 19 andere vrouwen hebben vermoord. Keene moest ervoor zorgen dat dit monster nog andere moorden zou bekennen.

© Apple TV+

Roskam regisseerde de eerste drie afleveringen die vooral de spannende aanloop naar de confrontatie tussen Keene en Hall schetsen. Taron Egerton als Keene, de betreurde Ray Liotta als Keenes vader en de rest van de cast leveren topprestaties. Maar het is vooral Paul Walter Hauser (van Eastwoods Richard Jewell) als de seriemoordenaar die fascineert. Zijn personage is sloom en reageert dom, maar schijn bedriegt. Een staaltje van perfecte casting. cc

‘Black Bird’: elke vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+.