Smokkelmarkt lokt massa volk naar Stokkem

Mooi weer en een massa volk voor de eerste dag van de zomerse smokkelmarkt in het centrum van Stokkem. Al vroeg in de morgen was een opvallende activiteit, ter voorbereiding van de opening, waar te nemen.

De officiële opening werd aangekondigd door de belleman (Theo Colla) in champetteruniform, die de stoet met o.a. de Stokkemer reuzen, gemeentelijke gezagsdragers, leden van de Kunstkring en Promo en de muzikaal animerende Dixieband voorafging. Na een bezoek aan de marktstandjes verzamelde de groep voor het stadhuis waar Promovoorzitter Sylvain Sleypen de aanwezigen verwelkomde en toesprak. Hij wees erop dat de smokkelmarkt het cement is ter bevordering van de grensoverschrijdende contacten der beide Limburgen. Zijn grootste waardering ging naar de standhouders die jaar na jaar aanwezig zijn. Verder ging zijn aandacht naar de plaatselijke nijverheid, de korverij, die aan Stokkem bekendheid gegeven heeft.Samen met de eerste smokkelmarkt, die tijdens de negen zondagen van juli en augustus doorgaat, werd de belangstelling voor de bebloeming aangehaald. Het is de twintigste maal dat niet alleen het centrum, maar ook in de buitenwijken grote aandacht en inspanning geleverd wordt om een aangename sfeer te creëren.Burgemeester Sofie Vandeweerd feliciteerde op haar beurt alle marktdeelnemers en de inwoners die het centrum tot een uniek pareltje omtoveren.Met een drink werd de zeventiende smokkelmarkt ingezet.