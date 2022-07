Speeltuin 't Kraanhof feestelijk ingehuldigd in Tessenderlo

De voorbije weken en maanden werd de speeltuin omgetoverd tot een speelparadijs, met onder andere een gloednieuwe speeltoren, een klimberg, een vliegende Hollander, een groot springkussen, een mindervalidenschommel en -molen, een evenwichtsparcours en een wadi (waterpartij). En dat is nog niet alles, want in augustus komen er ook nog een groot klimtoestel, klimnetten, een tof waterspel en een zandspeeltoestel.De leden van de kindergemeenteraad openden met veel spektakel de nieuwe speeltuin samen met burgemeester Karolien Eens en andere leden van het college. De toegang tot de vernieuwde speeltuin is gratis. Je bereikt de speeltuin via de Geelsebaan, via de Neerstraat of via de Sint-Barbarastraat.