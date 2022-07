AIF + viert 25ste verjaardag in Nomandland

Ditmaal was het de Limburgse afdeling van AIF+(Actieve Interculturele Federatie+) die de eer had deze viering te organiseren met verschillende infostandjes van de ledenverenigingen. Het begon met de klassieke toespraken van het bestuur, maar ook de minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir hield een boeiende toespraak, na de burgemeester van Genk Wim Dries en de eerste schepen Anniek Nagels. Deze genoten zichtbaar van haar toespraak in hun luie ligstoel.Nadien was er ook een optreden van kinderdansgroep Mini-Wisla. De groep, die onder de koepel van de PCPV (Pools Comite Van de Plaatselijke Verenigingen in de Polska Sala) zit, had wel geen infostand in Nomandland , maar zorgde wel voor een wervelende en kleurrijke dansoptreden in hun folklorekledij.