De Duvelkes winnen zaalvoetballiga

In deze zomercompetitie speelden 6 ploegen de afgelopen weken onderlinge wedstrijden in Sporthal De Blookberg. Na 5 matchen eindigden La Baracca en de Duvelkes bovenaan met 12 punten. In een finale van 2x 25 minuten werd beslist wie zich voor één jaar ligawinnaar mocht noemen. Het werd een stevige match die goed op- en afging. De stand bleef hierdoor lang 0-0. In het begin van de tweede helft scoorden de Duvelkes het openingsdoelpunt en speelden zo het duel vlot uit door nog 3 goals te scoren. De Duvelkes zijn Arne, Björn, Filip, Marco, Robbin, Robin, Robrecht, Stef, Tommy en Wout.