Nieuwe plaat van Imagine Dragons is niet voor kritische oren, wel voor onvoorwaardelijke positivo’s

Op handen gedragen door honderdduizenden fans, verguisd en uitgespuwd door critici. Ziedaar het lot dat Imagine Dragons al tien jaar is beschoren. Met Mercury — Acts 1 & 2, de voltooiing van het vorig jaar deels gelanceerde tweeluik, geeft de groep beide kampen munitie om hun gelijk mee te kunnen staven. Dat deze aanvulling op Act 1 bulkt van poppy rock op een bedje van EDM, is geen verrassing. Dat frontman Dan Reynolds daar overijverig als steeds overheen zingt, verbaast evenmin. De productie van Rick Rubin doet dat wel. De roemrijke producer die zowel platen van Red Hot Chili Peppers en Slayer als Adele en Kanye West vormgaf, levert hier een akelig glad en gestroomlijnd album af. Aan scherpe randjes is Imagine Dragons allergisch. Deze groep grossiert in pompeuze, aalgladde anthems en suikerzoete ballads op stadionmaat, met als voornaamste missie de voltallige wereldbevolking tot onvoorwaardelijke positivo’s te bekeren. Ervaart de meerwaardezoeker dit 32 songs tellend dubbelalbum als een marteling? Over smaak valt niet te twisten. Wie het tot hoofdact van Rock Werchter heeft geschopt, zal het worst wezen dat ook Mercury — Acts 1 & 2 niet aan kritische oren is besteed. (gj)

© Imagine Dragons

‘Mercury — Acts 1 & 2’, Imagine Dragons, nu te beluisteren.