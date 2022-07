Zoektocht naar verdwenen personen na gletsjerramp in Dolomieten gaat voort

De Italiaanse reddingsdiensten hebben dinsdagochtend hun zoektocht voortgezet in de hoop overlevenden te vinden van de gletsjerramp die zich zondag in de Italiaanse Dolomieten voltrok, zo schrijft het Franse persagentschap AFP. Verschillende bergbeklimmers raakten bedolven door de lawine die volgde toen een deel van de gletsjer plots afbrak.

Bij de ramp in het bergdorp Canazei vielen minstens zeven doden en acht gewonden. Een vijftiental mensen wordt nog steeds vermist, maar er heerst onduidelijkheid over het totaal aantal mensen dat zich op de berg bevond. Aan de voet van het bergmassief, op de plaats waar de klimroutes starten, zijn zestien auto’s geteld waarvan de eigenaar nog niet is opgespoord. De autoriteiten vermoeden dus dat er nog meer doden aangetroffen zullen worden.

De reddingsteams gebruiken nu helikopters en drones met thermische camera’s om eventuele overlevenden te vinden in de massa afgebroken ijs en rotsen, zo zegt Giovanni Bernard, burgemeester van Canazei. Maar de kans om overlevenden terug te vinden is “bijna nul”, aldus Giorgio Gajer, de verantwoordelijke van de reddingsactie.

De ramp vond plaats een dag nadat een recordtemperatuur van tien graden was vastgesteld op de top van de gletsjer. Maandag nog zei de Italiaanse premier Mario Draghi dat de ineenstorting gelinkt kan worden aan de opwarming van de aarde. Volgens hem houdt de ramp “zonder enige twijfel” verband met de “verslechtering van het milieu en de klimatologische situatie”, aldus Draghi.