Leerlingen De Zevensprong presenteren BOEK-in-een-DOOS

Op de valreep konden de leerlingen van het derde jaar GBS De Zevensprong in Piringen nog een leuk projectje afwerken. De opdracht: een boek lezen, het verhaal kiezen en een doos versieren aan de hand van een verhaal uit het boek (personages, tekening over de inhoud van het boek).

De leerlingen waren erg creatief en kwamen met zeer mooie voorstellingen. "De kinderen mochten een samenvatting vertellen en ook een stukje voorlezen uit het boek", zegt juf Lieve. "Verder mochten ze samen met het boek een aantal attributen in de doos steken."

Zo koos Joachim voor het verhaal van 'Hans & Grietje' van de gebroeders Grimm. Hij had van de doos het peperkoekenhuisje gemaakt. Het dak kleefde vol met letterkoekjes, een oven, en Hans had hij geboetseerd uit klei. Als attributen in de doos had hij kiezelsteentjes gestopt, een kippenbotje en een heksenhoed. Juf Lieve begon een leuke interactie met de kinderen met vraag en antwoord. Het werd een fijne afsluiter van het schooljaar.