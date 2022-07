De Gilde brengt het park in zuiderse sferen

Geen beter moment dan het begin van de zomervakantie om het stadspark in zuiderse sferen te brengen. De Gilde, onder leiding van Gilbert Coenegracht, bracht een gevarieerd zuiders programma. Het publiek kon onder meer genieten van een paso doble, een weemoedige tango, een bolero en zelfs filmmuziek uit The legend of Zorro. Nadien kon iedereen nog gezellig nakeuvelen met een drankje in het mooie stadspark.

