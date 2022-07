Okra Academie Lommel houdt eerste culturele fietstocht naar Beringen

De start was een plaatsbezoek aan Ridley Bikes and BikeValley, dat begon met een tas koffie en verse cake. Daarna leerden de fietsers alles over de fabricatie van begin tot einde van kwaliteitsvolle koersfietsen. Na dit twee uur durende bezoek genoten ze van een driegangenlunch in De Posthoorn. “Op deze locatie kwam de gids van Toerisme Beringen ons ophalen voor een verkenningstocht per fiets in en omheen de mijncité”, klinkt het. “Voor vele deelnemers een aangename verrassing en kennismaking. Als slotstuk bracht de gids ons op de terugweg naar twee militaire begraafplaatsen in Leopoldsburg: een Belgisch en eentje van het Gemenebest.”

Volgende culturele fietstochten staan nog op het programma: Genk (Studio Koen Vanmechelen - Labiomista, 28/07, Geel (Beeldentuin Hugo Voeten - Kunst en natuur in dialoog, 25/08) en Turnhout (Nationaal Museum voor de Speelkaart, 29/09).