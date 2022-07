Na ‘Boer zkt. vrouw’ was er ontgoocheling, maar nu heeft boer Tristan toch de liefde gevonden

De zoektocht naar de ware in ‘Boer zkt. vrouw’ draaide voor Tristan uit op een teleurstelling. En ook in de vele berichten die hij na afloop van het programma kreeg, zat geen gelukkige. Maar toen liep dan toch dat ene berichtje binnen, vertelt Tristan. “Ik had het niet verwacht, maar plots was er die klik met één speciale man. Dus ja, ik kan met veel blijdschap melden dat ik een nieuwe vriend heb. Ik ben smoorverliefd, en we zijn al zes maanden gelukkig samen. Mijn vriend vindt het nog wat vroeg om in de picture te komen, maar binnenkort stel ik hem met veel plezier voor.”