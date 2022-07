Looise Nina Van Pelt naar finale EK atletiek U18 in Jerusalem

Nina Van Pelt heeft zich maandag op het EK atletiek U18 in Jeruzalem geplaatst voor de finale van de 800 meter bij de meisjes. Ides Verhulst lukte dezelfde prestatie in het discuswerpen bij de jongens.

De top twee van elke reeks mocht rechtstreeks naar de finale van de 800 meter. Van Pelt finishte als derde in haar serie, maar haar 2:09.20 was voldoende om door te stoten op basis van de verliezende tijden. Haar persoonlijk record staat sinds eind mei op 2:07.57. De finale volgt donderdag.

© BELGA

In het discuswerpen was 56m50 vereist om rechtstreeks richting finale te mogen, maar ook top twaalf was voldoende en daar voldeed Verhulst aan met zijn 54m58. De finale volgt dinsdag.

België had maandag ook vier atleten in actie in de eerste ronde op de hoge horden, en die haalden alle vier de halve finales, die dinsdag volgen. Vooral Némo Rase maakte indruk door op de 110m horden bij de jongens naar een persoonlijk record van 13.52 te snellen, de vijfde chrono van alle deelnemers. Hij komt op de tweede plaats op de Belgische U18-ranking aller tijden. Zeno Van Neygen liep met 13.76 de twaalfde tijd. Bij de meisjes liep Noor Koekelkoren met 13.56 de negende chrono op de 100m horden. Camille Sonneville zette met 13.71 de twaalfde tijd neer.