Jongeren van academie maken prachtige muurtekening aan wzc Heuvelheem in Tessenderlo

In 2017 en 2018 werden de betonnen zijmuren van de binnenkoer van het woonzorgcentrum al opgevrolijkt met fleurige dierentekeningen van de leerlingen van de lokale tekenacademie. Dit jaar werd de achterste muur van de binnenkoer aangepakt en omgetoverd tot een prachtige onderwaterwereld.De blauwe grondlaag werd vakkundig aangebracht door de eigen gemeentearbeiders, een gespecialiseerde firma zorgde ervoor dat de gedigitaliseerde tekeningen van de leerlingen op de muur bevestigd werden. Hiervoor werd forex gebruikt, een kunststof die recycleerbaar én duurzaam is. De schilderingen op de muur zijn van de hand van de jongeren van de derde graad, de leerlingen van Katrijn Ceustermans, Shanna Paulussen, Oonah Duchateau en Vera Vrancken kleurden de onderwaterdieren mooi in.Schepen van Academies Alies Smeets (CD&V) is fan: "De kinderen van de afdeling in Tessenderlo hebben verschillende onderwaterdiertjes prachtig ingekleurd en op de muren aangebracht. Dat maakt de mensen in het woonzorgcentrum heel blij. De bewoners van het WZC zijn heel tevreden met dit project en kunnen samen genieten van deze mooie dieren- en onderwaterwereld. Bovendien verbindt het project de jongere met de oudere generatie. Het geeft op subtiele wijze ook wat kleur aan de binnenkoer."Nog tot 1 oktober kunnen nieuwe tekentalentjes zich aanmelden bij de Academie in de Gerhagenstraat in Tessenderlo. Hun leerlingen hielpen in het verleden ook al onder meer bij het verfraaien van de Looise boekenruilkastjes.