Spaanse politie onderschept onbemande onderwaterdrones voor drugssmokkel

Volgens de Spaanse politie is het de eerste keer dat ze soortgelijke onbemande onderwatervoertuigen – die tot 200 kilogram drugs kunnen transporteren – in beslag hebben genomen. Ze waren bestemd voor een Franse bende, die de drones van eender waar ter wereld met een internetverbinding zou kunnen aansturen.

Acht mensen werden opgepakt in Cadiz, Malaga en Barcelona. Ze maakten volgens de Spaanse politie deel uit van een bende die gespecialiseerd is in het bouwen van voertuigen die gebruikt kunnen worden voor drugssmokkel. Zo zouden er in totaal maar liefst 13 verschillende types voertuigen in beslag genomen zijn, waaronder opleggers met dubbele bodems waarin 800 kilogram drugs verborgen zou kunnen worden.