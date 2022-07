Alle volwassenen kunnen na zomer tweede boosterprik halen

De Hoge Gezondheidsraad herhaalt eerst het belang van de eerste boosterdosis voor alle volwassenen, naast kinderen en adolescenten met een risico op ernstige ziekte en in het bijzonder voor 65-plussers en voor mensen met onderliggende aandoeningen en/of een verlaagd immuunsysteem.

“Een op de zeven Vlaamse volwassenen heeft die eerste booster nog niet gehaald en die mensen worden wetenschappelijk als onbeschermd gezien”, stelt professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. In Wallonië en Brussel ligt de dekkingsgraad van de eerste booster nog lager: haalde in Vlaanderen 85 procent van de volwassenen die derde prik, dan deed in Wallonië dat slechts 67 procent, in Brussel minder dan de helft (49 procent).

Voorts beveelt de HGR aan om alle risicogroepen uiterlijk eind september een extra booster te geven, met net als voor de eerste booster een interval van ten minste drie en bij voorkeur zes maanden tussen beide boosters.

Wat de timing van de tweede boostercampagne betreft, valt nog af te wachten of de aan de omikronvariant aangepaste vaccins in september al zullen goedgekeurd zijn door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. “Mochten ze niet tijdig goedgekeurd raken, of er zou iets mislopen in de productie, dan is het goed te weten dat de oorspronkelijke vaccins nog altijd werkzaam zijn, ook tegen de omikronvariant”, aldus Ramaekers.