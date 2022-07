Thomas Dekker schat Wout van Aert hoger in dan Mathieu van der Poel: “Denk dat het een moeilijke Tour wordt voor hem”

In De Avontetappe op NOS fileerden onze Noorderburen maandagavond de kansen van Mathieu van der Poel in de Tour. Thomas Dekker was daar niet al te optimistisch over: “Er liggen weinig mogelijkheden voor Van der Poel”, aldus de ex-wielrenner. Vooral omdat de Nederlander van Alpecin-Deceuninck op alle terreinen te maken zal krijgen met ene Wout van Aert.

“Ik denk dat het een moeilijke Tour wordt voor Van der Poel”, aldus Dekker. “Als het op een sprint aankomt is Van Aert gewoon sneller en hij is ook een betere tijdrijder. De ritten die dan overblijven kan Van Aert ook heel goed.”

In de Ronde van Italië kon Van der Poel de eerste rit winnen en mocht hij twee dagen in de leiderstrui rondrijden. MVDP koerste de hele Giro bijzonder aanvallend en verzamelde nog enkele dichte ereplaatsen. “Maar in de Tour wordt vaak anders gekoerst dan in de Giro, waar we Van der Poel heel vaak voor het peloton hebben zien rijden”, zei Dekker. “Dit is toch weer een ander niveau. Het is nerveuzer, het specialisme is op bepaalde vlakken groter. Van der Poel is natuurlijk een alleskunner. Hij gaat vast wel nog iets uit zijn hoge hoed toveren, maar het zal niet makkelijk zijn.”

“Als hij wacht op de sprint op die slothelling, zal Wout van Aert hem kloppen”

Waar zou Van der Poel dan kunnen toeslaan? “Van der Poel is bergop niet de allerbeste en er zijn weinig etappes in het middelgebergte”, aldus Dekker. “De kasseienrit van woensdag is natuurlijk wel een mooie kans voor hem, maar er zijn dus weinig mogelijkheden. Hij zal zeker koersen woensdag. En donderdag zal iedereen nog fris zijn, als hij wacht op de sprint op die slothelling, zal Wout van Aert hem kloppen. Ik schat Van Aert op dit moment hoger in. Maar als Van der Poel woensdag wint, dan is zijn Tour geslaagd en maakt het allemaal niet meer uit. Van Aert zal daar zijn grootste concurrent zijn, maar hij heeft wel het grote voordeel dat Van Aert toch om zich heen moet kijken naar Roglic en Vingegaard.”

Van der Poel zei maandag op de rustdag nog dat hij nog geen enkele dag een super gevoel gehad heeft in deze Tour en dat hij hoopt dat dat er snel komt. Ook in de openingstijdrit, waarin hij knap vijfde werd, was het gevoel naar eigen zeggen niet super. In het algemeen klassement staat MVDP nog steeds vijfde op 20 seconden van leider Van Aert.