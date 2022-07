Vlaamse onderzoekers vinden manier om gigantische afvalberg aan kippenveren tweede leven te geven

We staan er niet bij stil, maar dat gebraden kippetje op ons bord brengt een enorme afvalberg mee. De duizenden tonnen pluimen worden nu vernietigd, maar enkele UGent-onderzoekers en het bedrijf Stamagro uit Dendermonde hebben een manier gevonden om die veren een tweede leven te geven.

“In die veren zit de stof keratine, die ook in onze nagels en ons haar zit”, zegt professor Erik Meers, aan de UGent gespecialiseerd in hernieuwbare grondstoffen. “Die bestaat uit waardevolle eiwitten, die je kan recupereren.”

Visvoer en mest

Stamagro groeide uit het bedrijf Empro, opgericht in 2015 om pluimvee-eiwitten te gebruiken voor onder meer visvoer en mest. Samen met de UGent-onderzoekers heeft het bedrijf uit die eiwitten nu een zogenaamde biostimulant ontwikkeld. “Vergelijk het met supplementen die mensen nemen bovenop hun voeding”, zegt Meers. “Een biostimulant kan je aan planten geven om ze beter bestand te maken tegen stress (denk aan langdurige hitte, red.) of ziektes. We maken de plant eigenlijk sterker.”

Bovendien hebben gewassen als tarwe dankzij de biostimulant minder meststoffen nodig. Dat betekent: minder uitstoot van CO₂ en stikstof om mest te produceren. Mooi meegenomen gezien de huidige klimaatuitdagingen.

Lang proces nodig

Vooraleer je je kippen in de tuin gaat pluimen om de veren op je moestuin uit te strooien: de pluimen doorstaan eerst een heel proces. Ze gaan in een warm bad en worden onder hoge druk afgebroken tot kortere stukjes. Daarna worden er enzymen op losgelaten die de stukjes afbreken tot aminozuren. Het product is nu al op de markt, maar wordt de komende tijd nog verbeterd samen met de UGent. “Het is een mooie evolutie dat we in Vlaanderen in plaats van afval te verwerken, nieuwe grondstoffen creëren”, zegt Meers. (jvde)