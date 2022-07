De 22-jarige Robert “Bobby” E. Crimo III heeft een bloedbad aangericht tijdens een 4th of July-parade in Highland Park in Illinois, vlakbij Chicago. Hij schoot van op een dak op de mensenmassa. Er vielen zes doden, 26 anderen raakten gewond. Dit is het moment waarop hij wordt gearresteerd door de politie en de FBI, na een urenlange klopjacht.