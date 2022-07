Coronabesmettingen stijgen tot meer dan 5.000 per dag, aantal overlijdens neemt zelfs toe met 67 procent

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is tussen 25 juni en 1 juli gestegen tot gemiddeld 5.518 per dag. Dat is een toename met 44 procent in vergelijking met een week eerder. Het reproductiegetal, dat staat voor de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, daalt wel (-6 procent), tot 1,11. Als het cijfer hoger is dan 1, betekent dat dat de pandemie aanwakkert.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen, maar die stijging is minder fors. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 119,0 mensen per dag met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. In vergelijking met de week daarvoor gaat het om een toename met 17 procent. In totaal liggen er nu 1.526 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+18 procent). Het aantal patiënten op intensieve zorg is stabiel gebleven op 73.

Het aantal overlijdens is in dezelfde periode zelfs met 67 procent toegenomen. Gemiddeld sterven in België 7,9 coronapatiënten per dag.