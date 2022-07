Eerste slachtoffer van schietpartij nabij Chicago geïdentificeerd: Nicolas (76) wilde eigenlijk niet mee naar parade

In de Verenigde Staten is het eerste slachtoffer van de schietpartij in Highland Park, nabij Chicago, geïdentificeerd: Nicolas Toledo, een hulpbehoevende 76-jarige man die eigenlijk niet mee wilde naar de parade ter ere van de nationale feestdag, maar door zijn familie werd meegenomen omdat hij niet alleen thuis kon blijven.

jvh Bron: New York Times, The Daily Beast

De familie van Nicolas Toledo wilde wél absoluut naar de parade: het was een familietraditie. Ze waren de avond voorheen zelfs al stoelen naast het parcours gaan zetten, zodat ze zeker een goed plaatsje zouden hebben. De man zelf had naar verluidt eigenlijk geen zin in de festiviteiten, maar de hulpbehoevende man had voltijds hulp nodig, en werd dus meegenomen. Een noodlottig besluit: de man zat in zijn rolstoel – tussen zijn zoon en een neef – toen de kogels plots in het rond vlogen.

“We waren allemaal in shock”, vertelt zijn kleindochter Xochil aan de New York Times. “We dachten eerst dat het allemaal deel uitmaakte van de parade. Maar toen beseften we dat onze grootvader geraakt was.” “We wierpen ons allemaal op de grond”, aldus zijn dochter Josefina. “Maar voor mijn vader was dat moeilijk, hij was niet goed te been. Hij werd geraakt in de rug en in het hoofd.” “We zagen bloed, alles was op ons gespetterd”, vertelt zijn kleindochter.

Onlangs verhuisd naar Highland Park

Nicolas Toledo werd geraakt door drie kogels, en overleed ter plaatse. Zijn zoon en de vriend van zijn kleindochter werden ook geraakt door kogels, maar hun verwondingen zijn volgens de familie niet levensbedreigend.

Toledo had volgens zijn familie zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit, en migreerde tijdens zijn leven een paar keer tussen beide landen. Hij was een paar maanden geleden op aandringen van familieleden bij hen in Highland Park komen wonen: hij leed aan een reeks medische aandoeningen, als gevolg van een auto-ongeval een paar jaar geleden. “We brachten hem naar hier zodat hij een beter leven zou kunnen leiden”, zei zijn kleindochter. “Zijn zonen wilden voor hem zorgen, ze wilden meer in zijn leven zijn. En dan gebeurt deze tragedie.”

Er is voorlopig weinig bekend over de vijf andere dodelijke slachtoffers. Het zou uitsluitend gaan om volwassenen, aldus de lijkschouwer.

