Auto slaat over de kop op oprit E313 in Kuringen: bestuurder bevrijd

Op de oprit van de E313 in Kuringen is maandagavond rond 23.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto sloeg er over de kop. Een bevrijdingsteam van de brandweer heeft de bestuurder uit het wrak geholpen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van de verwondingen is niets geweten. De bestuurder is vermoedelijk de controle over het stuur verloren in de bocht van de oprit. De Peugeot 503 Sport Hybride raakte enkele boompjes en sloeg op zijn dak. Voor de hulpverlening en de takelwerken werd de oprit een tijdje afgesloten.