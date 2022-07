LEES OOK. Waarom het tweede huwelijk tussen Genk en Dessers wel kans op slagen heeft

Na de ochtendtraining in Genk reisden spelers en staf van KRC Genk maandagmiddag af naar Alkmaar voor de zomerstage. Daar stond om 17.30 uur een eerste oefensessie gepland en nam de Genkse delegatie hun intrek in hotel The Fallon, een gebouw dat vroeger dienst deed als gevangenis. Bekijk hier de beelden. (db)