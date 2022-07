Bilzenaar redt slapende bovenbuur uit flat met brandende frietketel

Bilzenaar Stijn Motmans heeft maandagavond zijn bovenbuur net op tijd uit bed kunnen halen toen de flat zich met rook vulde. In de keuken van het appartement op de Demerwal was de frietketel in brand gevlogen.

De flatbewoner wist niet dat de frietketel nog ingeschakeld was en hij lag al te slapen. Rond 22.30 uur begon het brandalarm te loeien. “Uit mijn dampkap kwam ook wat rook en ik ben meteen gaan kijken wat er aan de hand was”, vertelt Stijn Motmans.

Hij reageerde meteen goed en correct door een vochtige doek over de brandende frietketel te gooien. Op die manier breidde het vuur zich niet uit. “Mijn bovenbuur sliep. Ik heb hem gewekt, maar hij was erg verdwaasd door de rook in zijn flat. Met zijn arm over mijn schouder kon ik hem uit bed tillen en naar buiten brengen.”

De ambulance die toesnelde, heeft zich daarna over de man bekommerd. Die had veel rook binnengekregen.

“Met zijn arm over mijn schouder heb ik mijn bovenbuur uit bed getild. Hij was al versuft door de rook”, zegt Stijn Motmans met zijn hond in de armen. — © Tom Palmaers

De rook was ook al tot in de flat van een buurvrouw binnengedrongen, want ook daar ging het brandalarm af. “Ik ben blij dat ik tijdig bij mijn bovenbuur ben geraakt. Het had niet veel langer moeten duren. Dit had heel anders kunnen aflopen”, zegt Stijn opgelucht na de reddingsactie.

In de flat is er schade in de keuken en er is ook rookschade in het gebouw. De brandweer van Bilzen heeft het vuur gedoofd en het gebouw geventileerd.