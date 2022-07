Voorstellen om koopkracht te redden, mogen meteen de koelkast in: maatregelen laten nog maanden op zich wachten

De experten hebben hun rapport over koopkracht en concurrentievermogen af, maar dat belandt onmiddellijk in de koelkast. De federale regering evacueert de maatregelen en hervormingen naar de begrotingsbesprekingen in het najaar. Veel animo om de experten te volgen is er ook niet. “De Croo heeft gewoon tijd gekocht om niet met koopkracht te moeten bezig zijn”, klinkt het bij een regeringspartij.