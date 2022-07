Aanwinst Ayase Ueda slaagt voor medische en fysieke testen en tekent tot 2026 bij Cercle

Cercle bereikte enkele dagen geleden een principeakkoord met de Japanse topclub Kashima Antlers omtrent de transfer van de Japanse international. De 23-jarige aanvaller slaagde intussen voor zijn medische en fysieke testen en ondertekent een contract tot juni 2026.

Het is wel nog wachten op de werkvergunning, meldt Cercle. Pas wanneer dat is afgehandeld mag hij bij de groepstrainingen aansluiten. Bij Kashima Antlers was Ueda in 103 wedstrijden voor de club goed voor 47 doelpunten en 5 assists.