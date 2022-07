Organisatoren Baloise Ladies Tour zeer tevreden met deelnemersveld

De vier WorldTeams die zullen deelnemen aan de Tour de France Femmes, die op 24 juli van start gaat in Parijs en eindigt op 31 juli op La Super Planche des Belles Filles, gaan ook participeren in de achtste Baloise Ladies Tour. Daarnaast zijn er ook nog zes continentale ploegen die in Frankrijk willen schitteren en dat ook willen doen in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. In totaal komen er 25 teams aan de start van de Baloise Ladies Tour.

“In het groeiproces van onze wedstrijd vonden we de tijd rijp om onze ambities bij te stellen. De belangstelling voor het vrouwenwielrennen blijft toenemen en dat deed ons besluiten om de Baloise Ladies Tour met een dag uit te breiden. Het enthousiasme bij de locaties, de sponsors, de ploegen en vooral bij ons organisatieteam is groot. Utrecht, Zulte, Sluis (Cadzand) en Knokke-Heist blijven aan boord. Herzele en Deinze zijn nieuwkomers die hun strepen in het wielrennen hebben verdiend. Ik vind het dan ook een grote eer om te kunnen samenwerken met steden en gemeenten die het vrouwenwielrennen mee helpen op de kaart te zetten”, stelde organisator Geert Stevens tijdens de persvoorstelling.

“Maar liefst 10 teams die de Tour gaan rijden kiezen ervoor om onze rittenkoers als opstapplankje te gebruiken. Een deel van de wereldtop komt hierdoor afgezakt naar de Baloise Ladies Tour. Ellen van Dijk, Europees kampioene op de weg en wereldkampioene tijdrijden, is misschien wel de topfavoriete voor de eindzege. Lorena Wiebes is er dan weer op uit om de massasprints naar haar hand te zetten. Andere tenoren die aan de start komen zijn Shirin van Anrooij, Letitzia Paternoster, Elynor Backstedt, Chloé Hosking, Alison Jackson, Janne Korevaar, Pfeiffer Georgi en Mieke Kröger, vorig jaar tweede in het eindklassement.”

“Bovendien staan ook negen nationale kampioenen aan de start: Liane Lippert (Duitsland), Alice Towers (Groot-Brittanië), Audrey Cordon Ragot (Frankrijk), Frances Janse van Rensburg (Zuid-Afrika), Tereza Neumanova (Tsjechië), Alice Sharpe (Ierland), Wikturiak Pikulik (Polen), Nora Jencusova (Slovakije) en Malin Eriksen (Noorwegen). We zijn verheugd dat tal van veldrijdsters uit de wereldtop de Baloise Ladies Tour aansnijden als voorbereiding op hun wintercampagne. Het wordt dan ook uitkijken naar de Nederlandse toppers Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema. Het wordt voor de Belgische en Nederlandse rensters alvast een grote uitdaging om zich te meten in dit gezelschap met 23 verschillende nationaliteiten. Vice-Belgische kampioene Fien Van Eynde, Amber Aernouts, Senne Knaven, Sara Van De Vel, Marthe Goossens, Nathalie Bex, Mieke Docx en Julie Sap zijn er op uit om deze unieke kans met beide handen aan te grijpen”, stelt Geert Stevens.

Deelnemende ploegen:

WorldTour: Trek-Segafredo (VSt), Team DSM (Ned), LIV Racing (Ned), Human Powered Health (VSt) .

Continentale teams: Parkhotel Valkenburg (Ned), Plantur-Pura (Bel), Le Col-Wahoo (GBr), AG Insurance-NXTG (Ned), Arkea Pro Cycling Team (Fra), Stade Rochelais-Charente Maritime (Fra), Lotto Soudal Ladies (Bel), Multum Accountants Ladies Cycling Team (Bel), Team Coop-Hitec Products (Noo), Bepink (Ita), Aromitalia (Ita), IBCT (Ier), Bingoal-Chevalmeire (Bel), Massi Tactic Women Team (Spa), GT Krush Tunap (Ned), Atom Deweloper (Pol), Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini (Bel) . Clubploegen: Isorex-No Aqua (Bel), Keukens Redant Cycling Team (Bel), S-Bikes Doltcini (Bel), WV Schijndel (Ned).

Achtste editie start in Utrecht, finish ligt in Deinze

In de Ghelamco Arena van AA Gent is maandagavond de achtste editie van de Baloise Ladies Tour, de vroegere BeNe Ladies Tour, voorgesteld. Deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers, die plaatsvindt van 13 tot en met 17 juli, is ondertussen uitgegroeid van een vierdaagse naar een vijfdaagse. Dit met een proloog, een individuele tijdrit, een rit doorheen de Vlaamse Ardennen en sprintersetappes. Voor veel rensters is dit de laatste rechte lijn naar de Tour de France Femmes (24-31 juli).

Het geheel wordt afgetrapt op woensdag 13 juli met een proloog in de straten van Utrecht. Het startpodium staat opgesteld in het Maximapark, de eindmeet ligt 3,9 kilometer verder getrokken op het Berlijnplein. De eerste renster gaat van start om 19u00, de laatste begint om 21u30 aan het traject. Daags nadien staat de etappe met start en aankomst op de Kerkstraat van Zulte op de agenda. Vandaar gaat het naar de kasseizones van onder andere de Huisepontweg in Wannegem-Lede, Nokeredorp, de Herlegmestraat in Kruisem om na 64 kilometer koers te beginnen aan de zes plaatselijke ronden van elk 10,7 kilometer in Zulte.

Vrijdag is er de rit in Herzele. Van daaruit gaat het naar Ten Bosse, Berendries, Molenberg en Eikenmolen om na 51,8 kilometer de vier resterende plaatselijke omlopen van elk 15,7 kilometer aan te snijden. Zaterdag staat er een dubbelprogramma op de agenda. In de voormiddag start het peloton in het Nederlandse Cadzand. Van daaruit gaat het onmiddellijk naar Knokke-Heist met passages in Westkapelle, Heist, Ramskapelle en Westkapelle om na 26,4 kilometer nog 4 plaatselijke ronden af te werken van elk 13,5 kilometer. In de namiddag volgt nog een individuele tijdrit van 15,6 kilometer met start en aankomst in Knokke-Heist.

De 8e editie van de Baloise Ladies Tour wordt afgesloten met een rit in Deinze. Ook hier kruiden enkele kasseizones de etappe. Die bevinden zich ook in de vijf plaatselijke ronden van elk 16,3 kilometer op en rond de Karel Picquélaan.

Vorig jaar ging de eindzege in de Baloise Ladies Tour naar de Duitse Lisa Klein die net als in 2019 de sterkste van het pak was. Jolien D’Hoore is de enige Belgische die op de erelijst staat. Zij won de tweede editie in 2015 en was ook het jaar daarop de beste.

De ritten:

Woensdag 13 juli: Proloog in Utrecht (Ned)

Donderdag 14 juli: Zulte - Zulte

Vrijdag 15 juli: Herzele - Herzele

Zaterdag 16 juli: Cadzand (Ned) - Knokke-Heist / individuele tijdrit in Knokke-Heist

Zondag 17 juli: Deinze - Deinze