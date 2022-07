Door de val van Lysytsjansk ligt de weg voor de Russen vrij naar rest van de Donbas: raketwerpers zijn op de steden gericht, meerdere brandhaarden

De val van de stad Lysytsjansk in het oosten van Oekraïne brengt Rusland een grote stap dichter bij een overwinning in de hele Donbas. Maar de laatste loodjes kunnen nog lang duren, zeggen analisten. En zelfs dan is de Russische veroveringsdrang misschien nog niet gestild. “Waarom zouden ze stoppen? Er komt een belangrijk beslissingsmoment aan.”