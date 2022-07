Italiaanse regering roept noodtoestand uit vanwege droogte in vijf regio’s in noorden

Tot 31 december 2022 zal in Lombardije, Piëmont, Emilia-Romagna, Veneto en Friuli-Venezia Giulia de noodtoestand van kracht zijn vanwege het watertekort. Dat maakt het voor de regering gemakkelijker om fondsen en steun vrij te maken voor de bestrijding van de gevolgen van de droogte in de Alpengebieden en de gebieden langs de Po. Rome heeft 36,5 miljoen euro ter beschikking van de regio’s gesteld.

De noodtoestand is dus van kracht in de gebieden die het zwaarst door de droogte zijn getroffen. Met name Noord-Italië heeft momenteel te kampen met ernstige droogte. Grote meren zoals het Gardameer hebben in deze tijd van het jaar aanzienlijk minder water dan normaal.

Het waterpeil in de Po - de langste stroom van Italië - daalde zo laag dat er kilometers zout water in de rivierbedding sijpelde aan de monding van de zee. Op sommige plaatsen is het niveau het laagst in 70 jaar. Steden als Pisa en Verona hebben onlangs het watergebruik beperkt. Venetië en Milaan hebben een deel van hun bronnen afgesloten.

De ernst en de waarschijnlijkheid van droogten zijn in het Middellandse Zeegebied en andere regio’s van de wereld vrijwel zeker toegenomen als gevolg van de klimaatverandering.

