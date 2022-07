Boze boeren bezetten fontein in Genk-centrum: Zuhal Demir kop van Jut

De gebeten hond was Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die zelf in Genk woont. Met tal van tractoren trokken de boeren claxonnerend over de Europalaan. Ter hoogte van het station werd halt gehouden en werden de tractoren geparkeerd. Enkele jonge boeren droegen een bad naar de fontein. Niet veel later volgden ook tientallen andere boeren en sympathisanten. Met opschriften zoals ‘Voor Demir is het bad vol, voor ons loopt het over’ wilden de actievoerders hun punt maken. De politie van de zone Carma hield een oogje in het zeil, leidde het verkeer om en zorgde ervoor dat het niet uit de hand liep.